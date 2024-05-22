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БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 7,5 см х 4,5 м (серия 1583), №1 - Харьков (395457) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
126,00 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
133,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
126,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
126,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (11)
133,52 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
132,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
126,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
126,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
126,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
114,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
126,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
126,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
134,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
126,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
126,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 15:00
126,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (24)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
126,00 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом