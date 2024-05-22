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БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 5 см х 4,5 м (серия 1582), №1 - Львов (15423) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
85,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: упаковка (1)
87,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
88,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 103
Всего: упаковка (1)
83,60 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (1)
80,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: упаковка (1)
82,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
81,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 8-А
Всего: упаковка (1)
80,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
Всего: упаковка (1)
84,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 145
Всего: упаковка (1)
91,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
95,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 52
Всего: упаковка (1)
89,10 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Стецько Славы, 2
Всего: упаковка (3)
120,50
Экономия: -35,00 грн
85,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
Всего: упаковка (1)
87,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Левицкого Кости, 8
Всего: упаковка (1)
83,45 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 2-А
Всего: упаковка (1)
87,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-А
Всего: упаковка (1)
89,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Ковель, ул. Сагайдачного Петра, 15
Всего: упаковка (1)
81,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 135
Всего: упаковка (1)
87,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
95,22 грн