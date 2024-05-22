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БИНТ АУТОАДГЕЗИВНЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ COBAN™ 10 см х 4,5 м (серия 1584), №1 - Львов (15421) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 11
Всего: упаковка (1)
180,99
Экономия: -13,62 грн
167,37 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, ул. Независимости, 94
Всего: упаковка (2)
185,47 грн
Подорожник
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Барановка, ул. Звягельская, 15
Всего: упаковка (1)
186,99
Экономия: -19,62 грн
167,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 46
Всего: упаковка (1)
202,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
Всего: упаковка (3)
185,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Святошинская, 1
Всего: упаковка (2)
211,16
Экономия: -18,80 грн
192,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
189,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (7)
189,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
186,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (5)
186,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
186,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (2)
187,07 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
237,00
Экономия: -59,96 грн
177,04 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
200,65
Экономия: -27,07 грн
173,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (1)
208,99
Экономия: -41,62 грн
167,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
184,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (5)
187,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
186,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
189,99 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (3)
260,00
Экономия: -63,74 грн
196,26 грн