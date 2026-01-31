Одесса
О товаре
Цены
Катетер Фолея 2-х ходовой Апексмед
Катетер Фолея 2-х ходовой Апексмед
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
361.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
370.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
370.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
626.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется через 30 мин
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
626.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Валки, пер. Коржевский, 34
520.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 24 №1
Apexmed International
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Богодухов, ул. Амосова Николая, 3
538.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
547.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 20 №1
Apexmed International
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
560.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Класна аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
562.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
566.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 12 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 16 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 10 №1
Apexmed International
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 8
567.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Харьков, въезд Лекарственный, 1
568.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 16 №1
Apexmed International
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
569.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Астарта
Открыто
Закроется в 22:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
570.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Класна аптека
Открыто
Закроется через 30 мин
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
573.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню