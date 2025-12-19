Киев
Катетер Фолея 2-х ходовой Апексмед
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
64.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
64.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
835.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
852.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 17:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
852.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Богодухов, ул. Амосова Николая, 3
819.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Астарта
Открыто
Закроется в 19:00
Валки, пер. Коржевский, 34
831.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 24 №1
Apexmed International
Астарта
Открыто
Закроется в 15:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
871.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
874.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 16 №1
Apexmed International
Класна аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
876.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Семейная аптека
Открыто
Закроется в 16:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
878.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 12 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 16 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 24 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Класна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
881.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 24 №1
Apexmed International
Класна аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
882.1 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
884.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 20 №1
Apexmed International
Астарта
Открыто
Закроется в 17:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
887.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Астарта
Открыто
Закроется в 22:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
888.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
