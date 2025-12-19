Киев
Катетер Фолея 2-х ходовой Апексмед
Катетер Фолея 2-х ходовой Апексмед
1 социальна аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
436.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
453.6 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
453.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 16/1
516.8 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Шептицкого, 7/10
516.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 18 №1
Apexmed International
15,10
грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Богодухов, ул. Амосова Николая, 3
353.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Астарта
Закрыто
Открывается в 07:00
Валки, пер. Коржевский, 34
370.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 24 №1
Apexmed International
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
406.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Харьков, въезд Лекарственный, 1
409.3 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 16 №1
Apexmed International
Класна аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
412.0 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
413.9 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 12 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 16 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 24 №1
Apexmed International
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Класна аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
416.7 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 24 №1
Apexmed International
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
417.4 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шариковая, 37
423.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиев, шоссе Тарановское, 1-Б
423.5 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 20 №1
Apexmed International
Астарта
Открыто
Закроется в 22:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 306
424.2 км
КАТЕТЕР ФОЛЕЯ 2-Х ХОДОВОЙ APEXMED CH/FR 22 №1
Apexmed International
