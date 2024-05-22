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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер XS/S, №1 - Львов (458375) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
853,53
Экономия: -116,86 грн
736,67 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
698,99
Экономия: -36,91 грн
662,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
733,84
Экономия: -56,68 грн
677,16 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Костополь, ул. Грушевского Михаила, 27/3
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Шевченко, 2/1
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Овруч, ул. Богуна Ивана, 8-Б
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Боярка, ул. Молодежная, 59
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
Всего: упаковка (1)
708,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Святошинская, 3-А
Всего: упаковка (1)
764,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Александра Олеся, 2-Б
Всего: упаковка (1)
876,94 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18-Б
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (1)
708,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
761,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 7
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-А
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Аптека tas
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Урловская / Ахматовой Анны, 11/44
Всего: упаковка (2)
487,71 грн