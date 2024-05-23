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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер XL/XXL, №1 - Одесса (458374) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
704,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (2)
789,70 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (1)
704,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
841,87
Экономия: -130,46 грн
711,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Подольск, ул. Толстого Льва, 1-Б
Всего: упаковка (2)
537,70
Экономия: -45,31 грн
492,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (1)
724,65
Экономия: -69,45 грн
655,20 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 32
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Кравчика Петра, 33
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
Всего: упаковка (1)
532,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
778,58
Экономия: -3,28 грн
775,30 грн