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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер XL/XXL, №1 - Львов (458374) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
853,53
Экономия: -116,86 грн
736,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
870,88
Экономия: -71,46 грн
799,42 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Успенская, 36-А
Всего: упаковка (3)
777,80
Экономия: -1,25 грн
776,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
777,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 15
Всего: упаковка (1)
769,82
Экономия: -1,19 грн
768,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/24
Всего: упаковка (1)
778,67
Экономия: -14,91 грн
763,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 36 мин
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
571,64 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 18
Всего: упаковка (1)
778,81 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Е
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -178,80 грн
553,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Сечевых Стрельцов, 39
Всего: упаковка (2)
776,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Базарная, 6
Всего: упаковка (1)
866,32
Экономия: -66,90 грн
799,42 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Верховина, ул. Франко Ивана, 8-Б
Всего: упаковка (2)
771,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегово, пл. Кошута, 3
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Соборная, 8
Всего: упаковка (2)
776,01
Экономия: -3,17 грн
772,84 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 06 мин
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
540,00
Экономия: -16,20 грн
523,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сторожинец, ул. Шевченко Тараса, 25-А
Всего: упаковка (1)
636,33 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -21,96 грн
710,04 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 06 мин
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (2)
532,00
Экономия: -15,96 грн
516,04 грн