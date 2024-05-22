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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер XL/XXL, №1 - Киев (458374) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (3)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
708,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 71/6
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
780,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пер. Политехнический, 3
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн
Аптека вашей семьи
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
708,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (2)
779,41
Экономия: -119,51 грн
659,90 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Киев, наб. Русановская, 8
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -258,40 грн
568,60 грн