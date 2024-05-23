Все аптеки Украины
Медицинские изделияТовары для беременных и кормящих мамТовары для беременныхБандажи дородовыеБАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХЦены в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер M/L, №1 - Запорожье (458373) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,00 грн
641,00 грн
Аптеки 24 часа
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
682,00
Экономия: -124,00 грн
558,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
671,00
Экономия: -113,00 грн
558,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,00 грн
641,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,00 грн
641,00 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Соленое, ул. Гагарина Юрия, 30-Б
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,00 грн
641,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,00 грн
641,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,20 грн
658,80 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,00 грн
641,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
844,32
Экономия: -64,02 грн
780,30 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -73,20 грн
658,80 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
853,77
Экономия: -90,57 грн
763,20 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,00 грн
641,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (1)
864,60
Экономия: -131,54 грн
733,06 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 43-Д
Всего: упаковка (1)
859,39
Экономия: -75,02 грн
784,37 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,00 грн
641,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,00 грн
641,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
Всего: упаковка (1)
844,97
Экономия: -85,85 грн
759,12 грн