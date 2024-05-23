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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер M/L, №1 - Одесса (458373) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,00 грн
641,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,20 грн
658,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,20 грн
658,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,20 грн
658,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,20 грн
658,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 46
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека enter
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -168,20 грн
658,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Академическая, 16-Б
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 63
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,20 грн
658,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 101
Всего: упаковка (1)
573,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Костанди, 162/2
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Круглосуточно
Одесса, просп. Свободы, 88
Всего: упаковка (1)
789,70 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 338/1
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,00 грн
641,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 58-А
Всего: упаковка (1)
841,87
Экономия: -130,46 грн
711,41 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
Всего: упаковка (1)
624,25 грн