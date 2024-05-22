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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер M/L, №1 - Львов (458373) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
418,16
Экономия: -0,28 грн
417,88 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -73,90 грн
658,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 06 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 17
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (3)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (1)
853,53
Экономия: -116,86 грн
736,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
870,47
Экономия: -71,44 грн
799,03 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 57
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 13-Б
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 4
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Мостиска, пл. Рынок, 7
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
778,19
Экономия: -13,50 грн
764,69 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 25
Всего: упаковка (2)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (1)
849,45
Экономия: -72,41 грн
777,04 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 1
Всего: упаковка (1)
732,00
Экономия: -91,60 грн
640,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Борислав, ул. Шевченко Тараса, 33
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
Всего: упаковка (1)
562,29
Экономия: -7,82 грн
554,47 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
778,77 грн