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БАНДАЖ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 4510 размер M/L, №1 - Киев (458373) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (1)
708,24 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 66
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (1)
674,51 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Златоустовская, 48/5
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Коновальца Евгения, 33/1
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (1)
487,71 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Еленовская, 34
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -186,60 грн
640,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (2)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:30
Киев, бульв. Михновского Николая, 16-А
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (1)
827,00
Экономия: -168,90 грн
658,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
708,24 грн