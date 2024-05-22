БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ МАЛОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 5 см х 5 м желтый адгезивный, №1 - Киев (438458) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
Альго-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Альго-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
В других городах:
Альго-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 51 мин
Гора, ул. Центральная, 7
Ровнолики
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 51 мин
Сарны, ул. Европейская, 9/2
Волыньфарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Рожище, ул. Независимости, 18
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Балковская, 28
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Балковская, 30
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Одесса, ул. Ядова Сергея, 14
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Екатерининская, 14
Социальная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:30
Одесса, ул. Бунина, 1
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Черняховского, 12
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 43
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 20/4
Полимед
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Невского Александра, 43
Волыньфарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 17