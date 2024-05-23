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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 5, 3 см х 50 см, №1 - Запорожье (224556) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
144,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (2)
144,66 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1)
144,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
144,57 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 31
Всего: упаковка (1)
145,19 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
144,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
145,44 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1)
144,94 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
Всего: упаковка (2)
144,20 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: упаковка (2)
144,88 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (1)
145,42 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
144,76 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (1)
145,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Першотравенск, ул. Защитников Украины, 15/1
Всего: упаковка (1)
144,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-А
Всего: упаковка (1)
144,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 74
Всего: упаковка (2)
145,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
Всего: упаковка (1)
144,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 4
Всего: упаковка (1)
143,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (1)
145,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (1)
143,83 грн