Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты сетчатыеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUBЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 5, 3 см х 50 см, №1 - Львов (224556) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
99,21 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (3)
83,86
Экономия: -1,00 грн
82,86 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
97,77
Экономия: -0,29 грн
97,48 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
99,44
Экономия: -0,49 грн
98,95 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
98,56 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (2)
99,45
Экономия: -0,97 грн
98,48 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (1)
99,07 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
103,74 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (4)
97,61
Экономия: -0,12 грн
97,49 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
98,97 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
79,54
Экономия: -0,60 грн
78,94 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
144,66 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
98,45
Экономия: -0,30 грн
98,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
104,73
Экономия: -1,85 грн
102,88 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
104,55 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
69,43
Экономия: -0,45 грн
68,98 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
97,91
Экономия: -0,07 грн
97,84 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
104,21
Экономия: -0,80 грн
103,41 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
99,40 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всего: упаковка (1)
98,05
Экономия: -0,05 грн
98,00 грн