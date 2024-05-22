Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты сетчатыеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUBЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 5, 3 см х 50 см, №1 - Киев (224556) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
145,49 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
144,41 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
144,32 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
100,85
Экономия: -3,03 грн
97,82 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
100,85
Экономия: -3,03 грн
97,82 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
138,00 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (2)
144,13 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
Всего: упаковка (1)
145,49 грн
Біла ромашка
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
100,85
Экономия: -3,03 грн
97,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (2)
143,79 грн
Дешево
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Загоровская, 1
Всего: упаковка (2)
145,17 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
99,05
Экономия: -0,64 грн
98,41 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
145,53 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
77,55 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
99,24
Экономия: -1,19 грн
98,05 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (2)
77,13
Экономия: -0,23 грн
76,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
144,41 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
99,29 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 34
Всего: упаковка (5)
143,81 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (2)
103,78
Экономия: -0,71 грн
103,07 грн