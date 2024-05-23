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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 6, 5,8 см х 50 см, №1 - Запорожье (224555) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (2)
250,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Товарищеская, 39
Всего: упаковка (1)
249,69 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
249,87 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (2)
248,28 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Балабино, ул. Мира, 47-А
Всего: упаковка (1)
249,85 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Илларионово, ул. Рабочая, 18
Всего: упаковка (2)
247,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
249,31 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
247,58 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Северодонецкая, 2
Всего: упаковка (1)
248,54 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 46-А
Всего: упаковка (2)
247,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
249,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
247,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
Всего: упаковка (1)
250,03 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (1)
248,59 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: упаковка (2)
248,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (1)
247,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-А
Всего: упаковка (1)
248,32 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 26
Всего: упаковка (1)
247,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 17
Всего: упаковка (2)
250,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
248,01 грн