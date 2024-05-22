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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 6, 5,8 см х 50 см, №1 - Львов (224555) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 24 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
170,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (4)
170,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
169,69
Экономия: -0,95 грн
168,74 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
170,60
Экономия: -1,89 грн
168,71 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
169,86
Экономия: -1,90 грн
167,96 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
171,14 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (2)
170,11 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
169,44
Экономия: -1,12 грн
168,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
170,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
171,06 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
169,79
Экономия: -1,55 грн
168,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
169,61
Экономия: -0,68 грн
168,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
169,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
167,79 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
168,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
107,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 45
Всего: упаковка (1)
171,12
Экономия: -0,97 грн
170,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
170,71 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
170,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
153,42 грн