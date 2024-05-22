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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 6, 5,8 см х 50 см, №1 - Киев (224555) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
247,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
247,20 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (2)
173,65
Экономия: -5,21 грн
168,44 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (2)
173,65
Экономия: -5,21 грн
168,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 114
Всего: упаковка (2)
249,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
248,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (2)
250,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
173,65
Экономия: -5,21 грн
168,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (1)
249,95 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
169,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (2)
249,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (2)
249,74 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
170,42
Экономия: -0,64 грн
169,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
170,26
Экономия: -1,09 грн
169,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, перек. Телиги Елены / Щусева, 19/2
Всего: упаковка (1)
249,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Радужная, 6
Всего: упаковка (1)
247,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (2)
170,43
Экономия: -3,10 грн
167,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Кирилловская, 127
Всего: упаковка (2)
248,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, ул. Гарматная, 39-В
Всего: упаковка (1)
247,67 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 51 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
163,73 грн