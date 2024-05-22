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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 6, 5,8 см х 50 см, №1 - Харьков (224555) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
248,63 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
250,29 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
249,11 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
248,15 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
250,01 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
250,59 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
249,67 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 32 мин
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
249,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (3)
248,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (2)
247,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (1)
249,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
247,53 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
248,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (2)
247,75 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
247,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
249,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
250,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 38
Всего: упаковка (1)
249,62 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (2)
248,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
249,28 грн