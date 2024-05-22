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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 4, 2,7 см х 50 см, №1 - Киев (224553) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
142,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
141,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
141,94 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
93,65
Экономия: -2,81 грн
90,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
93,65
Экономия: -2,81 грн
90,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
134,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
142,02 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
141,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
141,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
142,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
141,10 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (3)
141,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
Всего: упаковка (2)
141,32 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
93,65
Экономия: -2,81 грн
90,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
141,82 грн
Дешево
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Загоровская, 1
Всего: упаковка (3)
140,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
141,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (2)
91,12
Экономия: -0,02 грн
91,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (2)
141,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Дорогожицкая, 13
Всего: упаковка (2)
141,53 грн