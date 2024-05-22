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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 4, 2,7 см х 50 см, №1 - Харьков (224553) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
140,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
141,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
141,80 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
140,81 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
142,01 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (3)
141,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 32 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (3)
141,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (2)
141,44 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (3)
140,94 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
141,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
Всего: упаковка (2)
140,91 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
141,03 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
141,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
144,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
141,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
Всего: упаковка (1)
141,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
140,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (2)
140,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (2)
140,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (3)
140,95 грн