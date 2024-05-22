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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 3, 2,3 см х 50 см, №1 - Киев (224552) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (1)
128,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (1)
129,42 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
128,03 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (4)
85,35
Экономия: -2,56 грн
82,79 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
85,35
Экономия: -2,56 грн
82,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
123,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
128,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
Всего: упаковка (1)
128,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (3)
85,35
Экономия: -2,56 грн
82,79 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (2)
129,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
83,83
Экономия: -1,21 грн
82,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (1)
128,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
128,37 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
83,54
Экономия: -0,63 грн
82,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
83,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 6
Всего: упаковка (2)
128,84 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
84,00
Экономия: -0,12 грн
83,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (1)
128,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 34
Всего: упаковка (1)
128,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
88,35 грн