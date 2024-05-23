Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты сетчатыеБИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUBЦены в аптеках

БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 2, 2см х 50 см, №1 - Запорожье (224551) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
120,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (2)
120,67 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
120,92 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
121,36 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Марганец, ул. Лермонтова, 8-А
Всего: упаковка (1)
120,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Сурско-Литовская, 1
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1)
121,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (2)
121,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 20
Всего: упаковка (1)
121,34 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25/2
Всего: упаковка (1)
120,43 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (2)
119,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
119,88 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 46-А
Всего: упаковка (1)
122,99 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
121,07 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
120,82 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
119,86 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Независимости, 156
Всего: упаковка (1)
120,23 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-К
Всего: упаковка (2)
120,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Маркова Сергея, 7-В
Всего: упаковка (1)
120,76 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 3-А
Всего: упаковка (1)
120,16 грн