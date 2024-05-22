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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 2, 2см х 50 см, №1 - Киев (224551) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
120,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
120,36 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (3)
79,90
Экономия: -2,40 грн
77,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (1)
120,86 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
79,90
Экономия: -2,40 грн
77,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
119,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
120,12 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
Всего: упаковка (1)
120,04 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
79,90
Экономия: -2,40 грн
77,50 грн
Дешево
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Загоровская, 1
Всего: упаковка (2)
120,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
Всего: упаковка (1)
119,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (2)
120,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
120,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
78,06
Экономия: -0,85 грн
77,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
119,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Берестейский, 47-А
Всего: упаковка (2)
121,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (2)
120,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Голосеевская, 13
Всего: упаковка (2)
119,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Дорогожицкая, 13
Всего: упаковка (2)
119,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
78,25
Экономия: -0,36 грн
77,89 грн