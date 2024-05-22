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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 2, 2см х 50 см, №1 - Харьков (224551) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
120,43 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (1)
120,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
120,72 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
121,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
Всего: упаковка (1)
120,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
120,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
Всего: упаковка (1)
120,27 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Москалевская, 106
Всего: упаковка (1)
120,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
120,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
119,88 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
121,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
120,51 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
120,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
Всего: упаковка (1)
119,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
119,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 244
Всего: упаковка (1)
119,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
120,18 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Балакирева, 8/1
Всего: упаковка (3)
121,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
Всего: упаковка (2)
121,06 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
120,36 грн