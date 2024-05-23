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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 1, 0,9 см х 50 см, №1 - Запорожье (224550) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
84,96 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
85,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (1)
85,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
85,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (2)
85,63 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
85,77 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 12
Всего: упаковка (1)
85,73 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
85,39 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Сурско-Литовская, 1
Всего: упаковка (2)
85,82 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (3)
85,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3-А
Всего: упаковка (1)
85,43 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
85,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
85,21 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 25/2
Всего: упаковка (1)
85,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: упаковка (1)
85,14 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
85,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
85,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
Всего: упаковка (1)
85,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
85,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
85,56 грн