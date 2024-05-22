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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 1, 0,9 см х 50 см, №1 - Львов (224550) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Моршин, ул. Франко Ивана, 29-Н
Всего: упаковка (2)
85,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
84,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Петлюры Симона, 4-В
Всего: упаковка (1)
85,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Львовская, 102
Всего: упаковка (1)
85,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (2)
85,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ковельская, 68
Всего: упаковка (1)
85,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 64
Всего: упаковка (1)
84,97 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (4)
53,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Киевская, 8
Всего: упаковка (1)
84,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (2)
84,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Гусятин, просп. Независимости, 42-В
Всего: упаковка (1)
85,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
85,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
84,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Гойды, 10-А
Всего: упаковка (1)
85,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Солотвино, ул. Европейская, 14/1
Всего: упаковка (2)
85,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Энтузиастов, 2-В
Всего: упаковка (1)
84,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Каменец-Подольский, ул. Мазепы Ивана, 31-Г
Всего: упаковка (10)
85,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Корец, ул. Киевская, 49
Всего: упаковка (2)
84,83 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
Всего: упаковка (2)
85,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Клесов, ул. Центральная, 1
Всего: упаковка (1)
85,89 грн