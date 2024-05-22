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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ СЕТЧАТЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ MEDRULL ULTRATUB № 1, 0,9 см х 50 см, №1 - Киев (224550) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
85,03 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
59,65
Экономия: -1,79 грн
57,86 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
59,65
Экономия: -1,79 грн
57,86 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
81,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
Всего: упаковка (1)
85,83 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
85,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
85,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Соломенская, 21
Всего: упаковка (1)
85,27 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (1)
59,65
Экономия: -1,79 грн
57,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Науки, 4-Г
Всего: упаковка (2)
85,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (1)
85,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Науки, 11-А
Всего: упаковка (1)
85,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
Всего: упаковка (1)
85,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Соборности, 5-Д
Всего: упаковка (1)
85,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Отрадный, 16/50
Всего: упаковка (2)
85,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 22 мин
Киев, перек. Здановской Юлии / Васильковская, 28/41
Всего: упаковка (2)
85,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, бульв. Верховного Совета, 27
Всего: упаковка (1)
85,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 34
Всего: упаковка (1)
85,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 12-В
Всего: упаковка (1)
86,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 52 мин
Киев, просп. Лесной, 23
Всего: упаковка (2)
85,15 грн