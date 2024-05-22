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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер S/M, №1 - Львов (742954) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
777,45 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
960,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
989,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:30
Львов, ул. Вашингтона, 8
Всего: упаковка (1)
777,45 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Пустомыты, ул. Грушевского Михаила, 22-А
Всего: упаковка (1)
777,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
864,93 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
764,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
844,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
873,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (2)
774,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 3
Всего: упаковка (1)
848,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 62
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
844,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (1)
764,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1)
847,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
720,75 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
866,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
Всего: упаковка (1)
720,75 грн