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БАНДАЖ НА ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ 2B 8012, (повязка Дезо) размер L/XXL, №1 - Львов (742953) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115-А
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (2)
899,00 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, ул. Листопадового Чина, 17
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (1)
848,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Мостиска, ул. Гайдамацкая, 12
Всего: упаковка (1)
460,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: упаковка (1)
847,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
Всего: упаковка (1)
842,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 23
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 3
Всего: упаковка (1)
806,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 30
Всего: упаковка (2)
899,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Всего: упаковка (2)
899,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Радивилов, ул. Четвертного, 9-А
Всего: упаковка (1)
842,64 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Винниченко, 3-А
Всего: упаковка (1)
899,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
Всего: упаковка (1)
699,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, м-н 15-й, 19
Всего: упаковка (1)
699,78 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Миколайчука Ивана, 30
Всего: упаковка (1)
899,00 грн