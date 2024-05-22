К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Диканька, ул. Медицинская, 42-А Всего: упаковка (3) 1101,99 Экономия: -181,18 грн 920,81 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:30 График работы Хорол, ул. Полонского Михаила, 34-А Всего: упаковка (1) 1101,99 Экономия: -181,18 грн 920,81 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е Всего: упаковка (1) 1092,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Палия Семена, 118 Всего: упаковка (1) 1116,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Балковская, 30-Б Всего: упаковка (1) 1116,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69 Всего: упаковка (1) 1092,00 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, ул. Мясоедовская, 33 Всего: упаковка (1) 1116,80 грн Забронировать

Аптека акс социальная Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Одесса, просп. Глушко Академика, 12 Всего: упаковка (1) 1116,80 грн Забронировать

Аптека enter Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Одесса, ул. Королева Академика, 114/1 Всего: упаковка (1) 1092,00 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Львов, ул. Навроцкого, 23 Всего: упаковка (1) 920,81 грн Забронировать