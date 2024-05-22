К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9 Всего: упаковка (1) 1003,02 Экономия: -0,21 грн 1002,81 грн Забронировать

D.s. Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сокаль, ул. Петра и Павла, 3 Всего: упаковка (1) 711,10 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 38 мин График работы Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А Всего: упаковка (1) 956,93 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ковель, ул. Независимости, 108 Всего: упаковка (1) 453,68 грн Забронировать

Социальная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Волочиск, ул. Независимости, 17 Всего: упаковка (1) 1128,50 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 08 мин График работы Паляница, ул. Стаище, 94-А Всего: упаковка (2) 1103,90 Экономия: -10,03 грн 1093,87 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Иршава, пл. Народная, 9 Всего: упаковка (2) 1082,68 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кицмань, ул. Независимости, 63 Всего: упаковка (1) 1100,28 Экономия: -2,64 грн 1097,64 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Берегово, пл. Кошута, 3 Всего: упаковка (1) 956,93 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80 Всего: упаковка (2) 1094,41 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Липовец, ул. Липковского Василия, 28 Всего: упаковка (2) 1084,49 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, пер. Попова Александра, 2-В Всего: упаковка (1) 1223,64 Экономия: -148,65 грн 1074,99 грн Забронировать

Аптекарь Подробнее Открыто Закроется через 08 мин График работы Киев, ул. Липковского Василия, 1-А Всего: упаковка (1) 985,64 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А Всего: упаковка (1) 1091,00 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Открыто Закроется через 08 мин График работы Киев, просп. Лесной, 25 Всего: упаковка (1) 956,93 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Вознесенск, ул. Центральная, 6/1 Всего: упаковка (2) 1081,75 грн Забронировать

Народная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11 Всего: упаковка (1) 936,00 Экономия: -107,00 грн 829,00 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40 Всего: упаковка (2) 1083,21 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А Всего: упаковка (1) 1033,19 Экономия: -57,29 грн 975,90 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99 Всего: упаковка (1) 1092,65 грн Забронировать