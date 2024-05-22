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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, БМП-35, БМП-70 набор, №1 - Харьков (499565) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
379,12
Экономия: -46,76 грн
332,36 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
389,03
Экономия: -69,77 грн
319,26 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
355,33
Экономия: -38,12 грн
317,21 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
342,32
Экономия: -25,25 грн
317,07 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
356,04
Экономия: -31,15 грн
324,89 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (2)
343,21
Экономия: -24,48 грн
318,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
350,34
Экономия: -30,47 грн
319,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
350,88
Экономия: -34,09 грн
316,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
321,18
Экономия: -40,65 грн
280,53 грн
Милосердие
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: БМП-20, БМП-35, БМП-70 (1)
148,00 грн
Класна аптека
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Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
291,00 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
288,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
352,64
Экономия: -35,01 грн
317,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (2)
349,69
Экономия: -29,81 грн
319,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
362,75
Экономия: -43,14 грн
319,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (1)
377,26
Экономия: -40,82 грн
336,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 17:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
361,14
Экономия: -40,97 грн
320,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
376,32
Экономия: -53,98 грн
322,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 3-И
Всего: упаковка (1)
346,88
Экономия: -33,66 грн
313,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 79
Всего: упаковка (1)
350,72
Экономия: -32,00 грн
318,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
390,00
Экономия: -62,40 грн
327,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -50,40 грн
327,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
378,00
Экономия: -50,40 грн
327,60 грн