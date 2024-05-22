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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-20, №2 - Харьков (364960) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
112,92
Экономия: -9,73 грн
103,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
117,45
Экономия: -9,71 грн
107,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
75,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
109,60
Экономия: -8,74 грн
100,86 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
108,30
Экономия: -7,69 грн
100,61 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
110,50
Экономия: -13,50 грн
97,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
115,73
Экономия: -18,72 грн
97,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (1)
121,07
Экономия: -12,64 грн
108,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
108,25
Экономия: -11,24 грн
97,01 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
120,50
Экономия: -23,50 грн
97,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
114,75
Экономия: -9,72 грн
105,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
91,17
Экономия: -5,17 грн
86,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (2)
107,30
Экономия: -4,10 грн
103,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
115,02
Экономия: -18,00 грн
97,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
108,95
Экономия: -3,75 грн
105,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
123,89
Экономия: -15,30 грн
108,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
113,31
Экономия: -11,98 грн
101,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (1)
120,77
Экономия: -18,80 грн
101,97 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (1)
92,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Победы, 70-Е
Всего: упаковка (1)
118,10
Экономия: -25,61 грн
92,49 грн