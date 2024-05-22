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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ БМП-35, №2 - Харьков (296291) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
142,99
Экономия: -19,46 грн
123,53 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
136,19
Экономия: -12,87 грн
123,32 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
132,82
Экономия: -8,62 грн
124,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
142,87
Экономия: -19,09 грн
123,78 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
154,87
Экономия: -22,65 грн
132,22 грн
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
156,92
Экономия: -17,35 грн
139,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (1)
136,90
Экономия: -13,15 грн
123,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
133,76
Экономия: -9,78 грн
123,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
135,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
143,13
Экономия: -16,48 грн
126,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (3)
130,26
Экономия: -5,89 грн
124,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
140,51
Экономия: -17,07 грн
123,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (2)
125,79
Экономия: -3,79 грн
122,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 23/1
Всего: упаковка (2)
146,58
Экономия: -22,35 грн
124,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
147,85
Экономия: -6,95 грн
140,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (1)
147,17
Экономия: -12,84 грн
134,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
133,80
Экономия: -9,78 грн
124,02 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
141,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
152,10
Экономия: -23,62 грн
128,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Героев Труда, 20/321-Б
Всего: упаковка (1)
134,78
Экономия: -10,76 грн
124,02 грн