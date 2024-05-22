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БАНКИ ДЛЯ МАССАЖА ПОЛИМЕРНЫЕ , №2 - Харьков (167352) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
155,99
Экономия: -32,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
150,99
Экономия: -27,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
149,50
Экономия: -26,08 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:30
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (2)
140,99
Экономия: -17,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (3)
149,50
Экономия: -26,08 грн
123,42 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Мерефа, ул. Савченко, 4
Всего: упаковка (2)
141,50
Экономия: -18,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Богодухов, пл. Независимости, 38
Всего: упаковка (2)
166,99
Экономия: -43,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
163,50
Экономия: -40,08 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
Всего: упаковка (1)
139,99
Экономия: -16,57 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (5)
139,99
Экономия: -16,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Зеньков, ул. Воздвиженская, 71
Всего: упаковка (1)
152,99
Экономия: -29,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 41-Б
Всего: упаковка (1)
154,50
Экономия: -31,08 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Сумы, ул. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
149,50
Экономия: -26,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (1)
150,99
Экономия: -27,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Павлоград, ул. Шевченко, 128
Всего: упаковка (1)
153,50
Экономия: -30,08 грн
123,42 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
Всего: упаковка (1)
142,50
Экономия: -19,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 3-Б
Всего: упаковка (1)
160,50
Экономия: -37,08 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Гадяч, ул. Гетманская, 19
Всего: упаковка (1)
143,99
Экономия: -20,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 38
Всего: упаковка (1)
149,99
Экономия: -26,57 грн
123,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (1)
158,99
Экономия: -35,57 грн
123,42 грн