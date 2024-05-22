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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ MEDTEXTILE СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 3,5 м х 8 см 02х80х3,5, №1 - Киев (163949) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (4)
80,00
Экономия: -6,40 грн
73,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 22
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -21,00 грн
82,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (3)
68,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (1)
81,07
Экономия: -2,75 грн
78,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, просп. Красной Калины, 15-А
Всего: упаковка (1)
68,54 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (4)
80,50
Экономия: -2,41 грн
78,09 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
Всего: упаковка (2)
68,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гмыри Бориса, 6
Всего: упаковка (2)
103,00
Экономия: -21,00 грн
82,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 35
Всего: упаковка (2)
68,54 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
Всего: упаковка (1)
71,50
Экономия: -2,14 грн
69,36 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется через 53 мин
Киев, просп. Воскресенский, 24
Всего: упаковка (4)
71,50 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Новые Петровцы, ул. Героев Майдана, 1
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -21,00 грн
82,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 53 мин
Васильков, ул. Декабристов, 2
Всего: упаковка (1)
82,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
Всего: упаковка (1)
68,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Черных Запорожцев, 26-Д
Всего: упаковка (1)
103,00
Экономия: -21,00 грн
82,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -19,78 грн
63,72 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 53 мин
Чернигов, ул. Летная, 19
Всего: упаковка (1)
68,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Житомир, ул. Киевская, 89
Всего: упаковка (1)
86,54
Экономия: -8,57 грн
77,97 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется через 53 мин
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (1)
72,00
Экономия: -2,16 грн
69,84 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -2,41 грн
78,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 53 мин
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
Всего: упаковка (1)
87,66
Экономия: -9,44 грн
78,22 грн