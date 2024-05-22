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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 5 м, №1 - Харьков (162579) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Гала аптека
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Открыто Закроется в 19:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 189
Всего: упаковка (1)
96,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Всехсвятская, 2
Всего: упаковка (2)
106,80 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, ул. Стрелецкая, 106
Всего: упаковка (1)
110,90 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Бровары, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (3)
111,70 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (2)
110,90 грн
Галафарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (1)
107,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (3)
113,80 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1-А
Всего: упаковка (5)
92,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
Всего: упаковка (1)
101,50 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 30
Всего: упаковка (1)
113,80 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 5
Всего: упаковка (1)
101,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (1)
94,70 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом