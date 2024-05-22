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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ РАСТЯЖИМОСТИ 8 см х 2 м, №1 - Киев (162559) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
35,40 грн
Галафарм
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 6-В
Всего: упаковка (2)
35,20 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
32,50 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврухина, 9
Всего: упаковка (2)
38,00 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется через 54 мин
Киев, ул. Симиренко, 5
Всего: упаковка (1)
38,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: упаковка (2)
38,70 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Чернобыльская, 16/80
Всего: упаковка (1)
38,60 грн
В других городах:
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
35,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется через 54 мин
Житомир, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
32,60 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом