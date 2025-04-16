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Бинт эластичный ленточный средней растяжимости
Бинт эластичный ленточный средней растяжимости
Запорожье
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В городах рядом
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
368.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата
87,00
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
370.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата
79,80
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
435.3 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони:
-14,09 грн
28,01
грн
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Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони:
-18,38 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
439.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
439.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
441.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
442.3 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
443.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
444.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
444.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
445.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
445.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Экономия при брони:
-11,99 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
446.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони:
-18,38 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
448.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
450.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
451.0 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
451.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Экономия при брони:
-16,34 грн
37,66
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
452.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
454.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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