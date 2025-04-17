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Бинт эластичный ленточный средней растяжимости
Бинт эластичный ленточный средней растяжимости
Винница
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Зодчих, 50
188.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Экономия при брони:
-16,34 грн
37,66
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
189.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
189.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 16:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
190.0 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
192.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони:
-18,38 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
197.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Экономия при брони:
-11,99 грн
28,01
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
198.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
198.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
200.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
201.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
203.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони:
-14,09 грн
28,01
грн
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Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони:
-18,38 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
203.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 1
204.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
205.3 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
205.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
206.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
208.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
346.0 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата
79,80
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
350.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата
87,00
грн
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