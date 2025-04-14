Бинт эластичный ленточный средней растяжимости
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
4.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата
В городах рядом
Фармация
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони: -18,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
437.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони: -18,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
438.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Экономия при брони: -16,34 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
439.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
439.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
439.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
440.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
440.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
441.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
441.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Экономия при брони: -11,99 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
442.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, ул. Миропольская, 1
442.3 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
443.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, ул. Стальского, 24
444.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 15
446.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
446.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
448.3 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 46 мин
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
449.3 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн