Бинт эластичный ленточный средней растяжимости
Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Экономия при брони: -11,99 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Киев, ул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
5.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
5.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони: -18,38 грн
Фармация
Киев, ул. Стальского, 24
7.0 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Киев, ул. Миропольская, 1
7.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Фармация
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Фармация
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
9.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
9.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони: -18,38 грн
Фармация
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
9.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 73
9.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Киев, ул. Куренного Петра, 2
9.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Киев, ул. Зодчих, 50
11.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Экономия при брони: -16,34 грн
Фармация
Киев, просп. Берестейский, 148/1
12.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
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Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата