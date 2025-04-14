Бинт эластичный ленточный средней растяжимости
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Харьков
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
2.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 5 м №1
Укрвата
В городах рядом
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
401.0 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони: -18,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
402.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
403.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони: -14,09 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
404.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
404.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
406.0 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
408.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
410.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
411.3 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
411.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Экономия при брони: -11,99 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
412.0 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
414.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони: -18,38 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
415.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони: -13,69 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
419.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
419.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
421.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Экономия при брони: -16,34 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
422.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони: -20,18 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
565.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
565.7 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата