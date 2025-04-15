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Бинт эластичный ленточный средней растяжимости
Бинт эластичный ленточный средней растяжимости
Днепр
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
380.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони:
-14,09 грн
28,01
грн
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Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони:
-18,38 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
382.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миропольская, 1
384.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
384.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
42,10
Экономия при брони:
-14,09 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
386.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
386.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Одесса-Главная, 35
387.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата
87,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
388.1 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
388.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 5 м №1
Укрвата
79,80
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
388.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
390.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
390.2 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
390.9 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
40,00
Экономия при брони:
-11,99 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
391.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
60,80
Экономия при брони:
-18,38 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
393.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
396.6 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Куренного Петра, 2
396.8 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 8
397.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 10 см х 1,5 м №1
Укрвата
41,70
Экономия при брони:
-13,69 грн
28,01
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Зодчих, 50
397.5 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
54,00
Экономия при брони:
-16,34 грн
37,66
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 148/1
400.4 км
Бинт медицинский эластичный ленточный средней растяжимости 8 см х 3 м №1
Укрвата
62,60
Экономия при брони:
-20,18 грн
42,42
грн
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