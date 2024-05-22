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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 5 м, №1 - Харьков (162481) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Сатурн-фарм
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, перек. Чичибабина / Зойфера Юрия, 2/5
Всего: упаковка (2)
92,00 грн
В других городах:
Медит-м
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Открыто Закроется в 18:00
Золотоноша, ул. Защитников Украины, 1-А
Всего: упаковка (1)
100,30 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 4
Всего: упаковка (1)
116,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 3
Всего: упаковка (2)
105,60 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 26
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
102,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (2)
106,80 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
94,70 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (2)
106,80 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (1)
101,80 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 30
Всего: упаковка (2)
106,80 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 21:00
Гатное, ул. Покровская, 2/2
Всего: упаковка (1)
97,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
Всего: упаковка (1)
105,90 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Ирпень, ул. Соборная, 122
Всего: упаковка (2)
96,30 грн
Будем здоровы вместе
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Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Павличенко, 45
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
Будем здоровы вместе
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Лиманка, ул. Звездная, 46/1-А
Всего: упаковка (1)
99,90 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом