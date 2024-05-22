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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 3 м, №1 - Киев (162477) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
66,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 3
Всего: упаковка (1)
61,80 грн
В других городах:
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (2)
80,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется через 55 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 126/15
Всего: упаковка (1)
71,20 грн
Гала аптека
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 1-А
Всего: упаковка (5)
55,90 грн
Аптека для экономных
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Открыто Круглосуточно
Вышгород, просп. Мазепы Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
63,80 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Боярка, ул. Соборности, 51
Всего: упаковка (1)
67,20 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Клавдиево-Тарасово, ул. Гагарина Юрия, 2-А/2
Всего: упаковка (1)
72,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 58
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Андрушевка, ул. Хмельницкого Богдана, 30-А
Всего: упаковка (1)
73,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
Всего: упаковка (1)
72,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Звягель, ул. Воли, 12-А
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Круглосуточно
Звягель, перек. Медицинская / Гагарина Юрия, 23/16
Всего: упаковка (1)
68,80 грн
Аптека
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Открыто Закроется через 55 мин
Старая Синява, ул. Грушевского Михаила, 15
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Летичев, ул. Соборная, 5
Всего: упаковка (1)
68,80 грн
Сидус
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Открыто Закроется через 55 мин
Староконстантинов, ул. Мира, 28/2
Всего: упаковка (1)
68,80 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 22:00
Гоща, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
66,30 грн
Сидус
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Винницкая, 59
Всего: упаковка (1)
71,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Трудовая, 5-Б
Всего: упаковка (2)
68,80 грн